Persiapan Porprov dan Peparprov 2017 Kian Dimatangkan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X dan Pekan Paralympic Provinsi (Peparprov) III 2017 di Tabalong terus dimatangkan.



Untuk terus memaksimalkan persiapan, rapat koordinasi dilaksanakan oleh Panitia Porprov X dan Peparprov III di Hotel Royal Jelita Banjarmasin, Selasa (14/2/2017).



Pada kegiatan rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh Bupati Tabalong Anang Syakhfiani, Ketua KONI Tabalong, HM Hilmi serta tim pengarah dari KONI Kalsel.



Tim pengarah KONI Kalsel diwakili Sekum KONI Kalsel H Sarmidi dan Komisi Hukum KONI Kalsel, Edi Sukarno.



Pada pertemuan itu, Sarmidi memaparkan terkait dengan gambaran pelaksanaan porprov 2017 mendatang dengan pengalaman di Porprov 2013.



Gambaran secara umum disampaikan agar persiapan Porprov X dan Peparprov III bisa berjalan dengan sukses.



Sementara, Edi Sukarno sebagai tim keabsahan Porprov 2017 menjelaskan terkait dengan keabsahan atlet, entry by number dan entry by name.



"Entry by number harus dimasukan tujuh bulan sebelum pelaksanaan porprov 2017," kata Edi Sukarno.



Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada panitia porprov dan peparprov untuk memperhatikan hal ini. "Untuk entry by name harus dilakukan lima bulan sebelum pelaksanaan Porprov," ujarnya.



Atlet yang didaftarkan pada entry by name juga wajib memiliki kartu tanda anggota (KTA) dari masing-masing cabor masing-masing yang dikeluarkan oleh KONI Kalsel.