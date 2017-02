Rupiah Bergerak Datar Cenderung Melemah

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Nilai tukar rupiah bergerak flat terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Mengacu data Bloomberg, Selasa (14/2), rupiah pasar spot ke level Rp 13.330 per dolar AS atau melemah tipis 0,05% dari penutupan kemarin Rp 13.324 per dolar AS

Senada, rupiah pada kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) ke level Rp 13.330 per dolar AS atau pada posisi yang sama penutupan kemarin.

Asal tahu saja, hari ini mata uang Asia cenderung menguat setelah pengunduran diri penasihat keamanan AS Michael Flynn.

Kabar ini menjadi sentimen negatif bagi dollar. Dollar melemah 0,2% menjadi 113,56 ¥,

Won mengungguli mata uang regional pada level 1.137,4 per dollar, atau naik 1,2% hari ini.

Dolar Taiwan menyentuh level tinggi 30,745 per dollar, level terkuat sejak Juni 2015.

Dolar Singapura naik tipis 0,4%, sedangkan baht Thailand naik 0,3%.

InveStor juga tengah mencermati tanda-tanda atas kenaikan suku bunga acuan AS.

Terhitung mulai ari ini, Gubernur The Fed Janet Yellen bakal menyampaikan testimoninya. (*)