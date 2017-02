Simak, Keuntungan Membeli Mobil yang Dilengkapi GPS

Seorang pengendara menunjukkan Global Positioning System (GPS) di mobil hatchback Hyundari all new i20.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Agar tidak tersesat dalam perjalanan, lebih baik membeli mobil yang dilengkapi dengan Global Positioning System (GPS).

Dengan GPS bepergian jauh dengan mobil tanpa mengenali medan sekarang tidaklah menjadi masalah.

Untuk mobil-mobil keluaran baru sebagian sudah dilengkapi dengan Global Positioning System (GPS), sebuah system navigasi berbasis satelit untuk menentukan arah keberadaan pengendara.

Bagi mobil yang belum dilengkapi GPS, bisa memasang alat tersebut dengan harga terjangkau.

Sales Manager Hyundai Banjarmasin (PT Asia Mobil Internasional), di Jl A Yani Km 6,8. Alfian Noor, Selasa (14/2/17), menyatakan mobil-mobil keluaran tipe terbaru dari Hyundai sepeti New Santa Fe, New Tucson, New i-20, New Grand Avega dan New i-10 GLS itu sudah dilengkapi dengan alat GPS di mobilnya.

Menurutnya, fitur GPS diaktifkan akan membantu driver sebagai penunjuk jalan sehingga memudahkan driver atau sopir mencapai tujuan dengan cepat.

Di tempat yang baru atau medan tak dikenal pun, pengendara atau sopir untuk kemungkinan tersesat itu kecil.

"Dengan GPS, pengendara mobil-mobil keluaran Hyundai akan dengan mudah mencapai daerah yang dituju," ujarnya.

Ditambahkannya, tak hanya GPS di hampir semua mobil-mobil Hyundai, namun fitur-fitur dari GPS seperti jarak tempuh, waktu tempuh hingga rata-rata perjalanan berapa km per jam bisa ditampilkan di layar GPS. (*)