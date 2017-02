Wow, Model Cantik Banua Ini Kini Rajin Berenang, Kenapa ya?

istimewa via banjarmasinpost.co.id/khairil rahim

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Seorang model memang diwajibkan menjaga bentuk tubuh agar terlihat ramping dan fit.

Hal itu juga dilakukan model yang banyak memiliki prestasi mentereng, Gusti Alya Alfira.



Untuk menjaga bentuk tubuhnya, Vira sapaannya rutin berolahraga mulai dari zumba, Gym dan renang.



"Biasanya sih tiga olahraga itu yang rutin dilakukan karena tergolong efektif," kata Vira.



Lalu kenapa rajin berolahraga, Vira mengaku dia ingin memaksimalkan tinggi badannya sebab dia mengincar salah satu event yang bakal digelar di banua.



"Saya ingin menambah tinggi badan lagi soalnya mau ikut event," ujar dia tanpa mau menyebutkan nama eventnya.



Lalu bagaimana dengan dunia model, Vira mengaku saat ini belum banyak kegiatan soalnya dia fokus kuliah dulu.



"Kemarin memang baru saja libur semester tapi saya manfaatkan untuk liburan ke Yogjakarta dan Bandung," kata juara I lomba Sasirang Kreasi dan juara I Touch of Batik Indonesia Super Model 2014.



Juara III Top Model Casual Look Red and Black 2014 ini menjelaskan dunia model memang sudah tidak asing lagi bagi dia.

Bahkan sejak masih duduk di kelas SMP dia sudah berhasil menyabet gelar juara.



Saat SMA, Vira pun pernah menyabet gelar Queen of Smada di SMAN 2 Banjarmasin pada 2013 lalu. Pada juara kepribadian Nanang Galuh Cilik Remaja pada 2013 lalu. (*)