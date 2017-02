Tiba-tiba Ani Yudhoyono dan Menantunya Tutup Kolom Komentar Instagram, Ayo Tebak Ada Apa?

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Dua orang terdekat calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, yaitu ibundanya, Ani Yudhoyono dan istrinya, Annisa Pohan.

Mertua dan menantu yang sama-sama aktif di media sosial ini tiba-tiba menutup kolom komentar di akun instagramnya pada hari pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Rabu (15/2/2017).

Sikap menutup kolom komentar di instagram itu dilakukan pertama kali oleh Ani Yudhoyono.

Dari dua foto yang diunggahnya di Instagram sekitar pukul 07.00 WIB dan 10.00 WIB, Ani sengaja menutup kolom komentarnya.

Di foto pertama ini bahkan Ani tidak memberikan keterangan apa pun.

Baru di foto kedua yang ia unggah diberi keterangan, "Kami sudah memilih. (We have made our choice)."

Sementara itu, Annisa Pohan mengunggah tiga foto sekitar pukul 07.00 WIB dan 11.00 WIB.

Foto pertama yang diunggahnya diberi keterangan, "Dukungan Keluarga itu nomor satu. #KeluargaNomorSatu."

Baru selanjutnya Annisa mengunggah foto kedua bersama desainer Dian Pelangi.

"Latepost ke malam dukungan Masyarakat sumatera bagian Selatan, ketemu perempuan muda berbakat @dianpelangi," tulisnya.