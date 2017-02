Aksi Kebut-kebutan, Mobil Ferrari Ringsek Seusai Hajar BMW

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANGERANG - Masih ingat film balap jalanan yang fenomenal, The Fast and The Furious? Film itu menampilkan mobil-mobil mewah dan aksi kebut-kebutan dibintangi Vin Diesel.

Peristiwa tabrakan yang terjadi di wilayah Tangerang hampir mirip dengan adegan di film tersebut.

Dua mobil super mewah ringsek akibat tabrakan dalam balapan liar di Jalan Boulevard Raya, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Kamis (16/2/2017) malam. Mobil BMW beradu kecepatan dengan mobil Ferari.

Namun naas, balap liar yang diikuti kedua mobil sport mewah itu berakhir tragis.

Kedua pengemudi diduga tak dapat menguasai mobilnya sehingga terjadi benturan dan mobil sport itu ringsek. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.

Kapolsek Pagedangan AKP Army Sevtiansyah membenarkan peristiwa tabrakan antara Ferari dengan BMW. Namun Kapolsek membantah jika keduanya tengah menggelar balap liar di jalan.

Ia mengungkapkan kedua pengemudi saling mengenal. Menurut Army mereka ke luar dari rumahnya untuk mencari makan di daerah Kelapa Dua, Tangerang.

"Saat kedua mobil itu berjalan beriringan, mobil BMW putih yang melaju di depan tiba-tiba belok berputar arah. Akibatnya, mobil Ferari yang berada di belakang menabraknya," ujar Army pada Kamis (16/2/2017).

‎

Dari keterangan polisi, mereka ingin mencari nasi goreng. Namun Army tak merinci identitas kedua pengemudi mobil mewah tersebut.‎

Ia mengungkapkan kedua pemilik kendaraan sepakat menyelesaikan persoalan itu secara musyawarah dan kekeluargaan melalui proses ganti rugi perbaikan kendaraannya.‎

"Karena memang kedua pengemudinya berteman, jadi tidak ada tuntutan pidana atau perdata," kata Army.