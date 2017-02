8 Sektor Melemah, IHSG IHSG Turun ke Level 5.366,85

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan saham jelang akhir pekan, Jumat (17/2/2017) pukul 09.00 WIB.

IHSG dibuka turun di level 5.366,85. Pada pukul 09.12 WIB, IHSG berada di level 5.366,64 atau turun 11,35 poin (-0,21 persen).

Sebanyak delapan sektor dibuka melemah pada pembukaan perdagangan jelang akhir pekan ini. Sektor aneka industri merupakan sektor dengan pelemahan terdalam, hingga 1,82 persen.

Dari 10 indeks sektoral pendukung bursa, hanya sektor konsumer dan properti saja yang dibuka menguat tipis.

Dari data RTI, sebanyak 104 saham dibuka menguat, sebanyak 70 saham dibuka turun dan sebanyak 88 saham dibuka tetap.

Aksi jual bersih investor asing masih marak, di semua papan perdagangan tercatat mencapai Rp 43,7 miliar. Angka yang sama juga tercatat di pasar reguler.

Dari pantauan pasar spot Bloomberg, rupiah melemah 10 poin ke level 13.332 per dollar AS. Sebelumnya di Kamis, rupiah ditutup di level 13.322 per dollar AS.(KOMPAS.com)