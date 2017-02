Waduh, Belum Setahun Diresmikan Flyover Air Hitam Samarinda Ada yang Retak

facebook via tribunkaltim.co

BANJARMASINPOST.CO.ID, SAMARINDA - Jalan layang atau flyover Air Hitam, Kota Samarinda yang terletak di Jalan Juanda - Jalan AW. Syahranie telah diresmikan oleh Walikota Samarinda, Syaharie Jaang sekitar pertengahan tahun 2016 lalu.

Flyover Air Hitam yang disebut menjadi flyover terpanjang dan pertama di Indonesia ini pun sudah dapat dilalui oleh pemakai jalan sejak peresmian.

Namun sayangnya, belum genap berusia satu tahun kondisi fisik Flyover Air Hitam telah mengalami keretakan.

Keretakan pada jalan layang tersebut ramai diperbincangkan oleh kalangan netizen di media sosial Facebook.

Terpantau terdapat dua netizen yang mengunggah foto disertai caption yang kemudian disebarkan ke akun grup Busam Samarinda.

Netizen dengan akun Yohan Christian mengunggah beberapa foto yang memperlihatkan grider atau balok pada jalan layang tersebut mengalami keretakan.

Sementara itu dalam keterangan foto ini Yohan mengiimbau agar para pengendara berwaspada ketika melintasi jalur flyover.

"WASPADA PENAHAN JALAN FLY OVER SAMARINDA MULAI RETAK. Jalan layang pertama yang di bangun di samarinda dan di resmikan oleh Pemerintah pada bulan agustus 2016.. ya tepatnya belum ada 1 tahun usia jalan fly over ini.. kini sudah mulai retak-retak. Diharapkan selalu berhati-hati dan tetap waspada bagi warga yang melintasi jalan fly over ini," tulis Yohan Christian.

Serupa dengan Yohan, akun dengan nama Gerson Latim Entau juga membagikan beebrapa foto penampakan flyover disertai dengan caption yang berisikan imbauan.

"Fly overr air hitam samarinda,retak dan mau lepas, hati hati kalau tiba tiba rubuh," tulis Gerson Latim Entau.