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Lirik Lengkap Lagu Nagita Slavina untuk Raffi, Netizen: Curhat Istri yang Sabar

Ulang tahun pasangan artis, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dirayakan dengan dirilisnnya nyanyian dari Gigi, panggilan Nagita.

Lirik Lengkap Lagu Nagita Slavina untuk Raffi, Netizen: Curhat Istri yang Sabar
istimewa
Melly Goeslaw memposting foto Nagita Slavina sedang melakukan rekaman lagu barunya yang dipersembahkan di hari ulang tahu Raffi Ahmad. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ulang tahun pasangan artis, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dirayakan dengan dirilisnnya nyanyian dari Gigi, panggilan Nagita.

Gigi memberikan kado sebuah lagu untuk Raffi dengan judul 'Ku Jaga Takdirku' ciptaan Melly Goeslaw.

Lantunan lagu yang dipersembahkan Gigi untuk sang suami juga dituliskan musisi asal Bandung, Melly di akun instagramnya.

Happy Bday Raffi & Gigi @raffinagita1717 #kujagatakdirku

KU JAGA TAKDIRKU

TAK PERNAH AKU MEMINTA
BERTEMU ENGKAU
DAN BERSAMA SAMA DALAM KEHIDUPAN
NAMUN TUHAN MENGIRIM ENGKAU
UNTUK BERSAMA DENGANKU SELAMANYA

BERPULUH PULUH COBAAN
HADIR MENGGANGGU CINTA KITA
HAMPIR SAJA KU TAK SANGGUP
NAMUN KEYAKINANKU BILA BERDUA MELAWAN BADAI
SEMUA BISA TERLEWATI

CINTA ADALAH SABAR
HARUS SABAR KARNA KITA CINTA
CINTA ADALAH SEJIWA
MESKI KITA TAK SENYAWA

AKU TETAP PERCAYA
CINTA BISA MENGALAHKAN SENDU
KAU PASTI BISA BERUBAH
LEBIH BAIK ,....DEMI CINTA
AKU DAN BUAH CINTA KITA
SELALU MERINDUKANMU
DIMANAPUN KAU BERADA
BERUBAHLAH LEBIH BAIK DEMI TAKDIR KITA BERDUA
KU JAGA TAKDIRKU

Lirik yang dituliskan Melly ini langsung diserbu komentar dari ratusan netizen yang mengungkapkan liriknya seperti curhatan Gigi.

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Tags
Nagita Slavina
Raffi Ahmad
Melly Goeslaw
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Penulis: Restudia
Editor: Ernawati
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