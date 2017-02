Wow, Sekali Manggung, Honor Adele Setidaknya Cukup untuk Membeli 8 Unit Rumah Seharga 1 Miliaran

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bisa dibilang, saat ini, Adele merupakan salah satu penyanyi dengan bayaran tertinggi di dunia. Bayangkan, honor sekali manggung peraih penyanyi yang baru saja memborong lima piala Grammy itu setidaknya cukup untuk membeli delapan unit rumah seharga 1 miliaran.

Penyanyi kelahiran Inggris itu disebut bisa meraup lebih dari setengah juta poundsterling setiap konser dari tur keliling dunianya. Perusahaannya, Remedy Touring, berhasil mendapatkan keuntungan 11,5 juta poundsterling atau sekitar Rp191 miliar dari Oktober 2015 hingga April 2016.

Sehingga ia rata-rata mendapatkan laba 522.727 poundsterling atau sekitar Rp8,7 miliar dari setiap konser.



Penghasilan itu menempatkan Adele dalam daftar artis musik berpendapatan terbesar dunia. Di dalamnya terdapat Madonna, Bruce Springsteen, U2, dan The Rolling Stones.

“Perolehannya itu luar biasa mengingat ini tur dunia pertamanya,” kata sebuah sumber yang dikutip The Sun. “Angka itu hanya sampai April 2016, itu baru beberapa bulan saja dari masa turnya, jadi hasil itu sangat mengagumkan.”



Kita tahu, semua konser Adele selalu penuh penonton atau semua tiket terjual habis. “Tidak heran bila ia sangat ingin tampil di stadion yang lebih besar untuk turnya ke depan di Australia.”

Belum lama ini nama Adele kembali mendominasi penghargaan tertinggi insan musik dunia dengan meraih lima penghargaan. Ia menjadi nomor satu untuk Song of the Year, Record of the Year, Album of the Year, Best Pop Solo Performance, dan Best Pop Vocal Abum.