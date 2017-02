Bumi Resources Nikmati Kenaikan Harga Batubara, Januari Terkerek Naik di 57 Dollar Per Ton

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kenaikan harga batubara global turut mengerek harga batubara milik PT Bumi Resources Tbk (BUMI).

Emiten ini mencatat rata-rata harga jual atau average selling price (ASP) batubara senilai US$ 57 per ton sepanjang Januari 2017.

"ASP ini malah lebih tinggi dibandingkan dengan ASP selama periode 2016," ungkap Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava kepada KONTAN, Jumat (17/2/2017) lalu.

Sepanjang 2016, ASP batubara emiten grup Bakrie itu tercatat US$ 42 per ton. Ini berarti, ASP selama Januari 2017 lalu melonjak 36%.

Pencapaian serupa juga ditorehkan dua anak usaha BUMI, yakni PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal (KPC). ASP batubara Arutmin Indonesia tercatat mencapai US$ 38 per ton, naik 58% dibanding ASP 2016, US$ 24 per ton. Adapun ASP batubara KPC sebesar US$ 66 per ton, tumbuh 30%.

"Kenaikan ini membuat ASP batubara BUMI mendekati benchmark harga batubara US$ 85 per ton," ungkap Dileep.

Dileep belum bisa memberikan detail angka produksi batubara BUMI pada Januari 2017.

Namun, dia memastikan, volume produksi tahun ini akan meningkat 5% hingga 7% dibandingkan dengan realisasi produksi tahun lalu sebesar 87,7 juta ton.

BUMI juga optimistis ASP tahun ini meningkat 30% ketimbang ASP 2016.

Seperti diketahui, tren kenaikan harga batubara global dimulai sejak paruh kedua tahun lalu. Kenaikan harga komoditas ini yang signifikan terjadi pada kuartal terakhir 2016.