Dua Kasus Korupsi di Batola Akan Disidang PN Tipikor Banjarmasin, Salah Satu Terdakwa Masih DPO

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dalam waktu dekat sepertinya Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banjarmasin akan menyidangkan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Kepala Desa Pindahan Baru, H Bunyamin.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Kuala menyerahkan berkasnya ke PN Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin.

Selain berkas Kades Pindahan Baru H Bunyamin yang didakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan dana desa yang diterimanya, satu berkas lainnya adalah Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Jujur Usaha desa Karya Maju Kecamatan Marabahan yang menyalahkan gunakan bantuan untuk kelompok tani di desanya.

Namun sepertinya untuk kasus KUD Jujur Usaha tanpa kehadiran terdakwa Joko Supariyanto.

Pasalnya Joko sampai saat masih DPO.

Menurut Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Banjarmasin, Mulyadie Bsc SH kemungkinan persidangan untuk Ketua KUD tanpa kehadiaran terdakwa atau in absentia.

"Kemungkinan sidangnya akan dilaksanakan Senin mendatang dengan majelis hakim yang diketua Purjana," ujar Mulyadie Senin (20/2/2017).

Dana hibah yang diterima terdakwa untuk beberapa kelompok tani di Kecamatan Marabahan dan Kecamatan Tabukan berjumlah Rp 1.016.140.000 dengan rincian untuk kelompk tani di Marabahan Rp 608.120.000 dan Tabukan sebesar Rp 408.020,000.

Ternyata keuangan yang seharus disalurkan ke kelompok tanpa bunga untuk pembelian pupuk tersebut disalah gunakan Joko, sehingga kerugian akibat perbuatnya sebesar Rp 471.640.000.

Sementara dana desa yang diterima terdakwa H Bunyamin sebesar Rp 575.089.422. diselewengkan terdakwa untuk pentingan pribadi sebesar Rp 171.806.000 yang merupakan kerugian negara.

Kedua walaupun dengan berkas terpisah pihak JPU sudah menyiapkan pasal 2 jo pasal 18 pada UURI No. UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk dakwan primair.

Dakwaan subsidair pasal 3 UURI jo pasal 18 No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)