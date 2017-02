Penulis 'Surga yang Tak Dirindukan' ke Banjarmasin, Catat Tanggalnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Asma Nadia, salah satu penulis perempuan Indonesia yang sangat produktif, bakal menyambangi Banjarmasin.

Penulis yang karyanya bahkan sudah difilmkan, Surga yang Tak Dirindukan, ini akan ke Banua atas undangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel.



"Insya Allah Asma Nadia akan meluangkan waktu datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel untuk mengisi acara workshop penulisan pada Sabtu 25 Maret 2017," ucap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel, Hj Nurliani, kepada BPost online, Senin (20/2/2017).



Asma Nadia sudah menghasilka karya lebih dari 49 buku, sejak 2009.

Asma Nadia merupakan CEO Asmanadia Publishing House.

Dia telah menerbitkan buku best seller seperti Sakinah Bersamamu, Think Dinar, No Excuse, News Catatan Hati Seorang Istri, Twitografi, dan The Jilbab Traveler.



Beberapa karya yang telah difilmkan lainnya seperti asslamualaikum Beijing, emak ingin naik haji, rumah tanpa jendela, dan 17 catatan hari Ummi.



"Artinya lagi-lagi jadwal kegiatan bertambah di Maret selain 12 Maret Kalsel Berdongeng, siang/sore Roadshow Dongeng, 13 Maret Workshop Dongeng, 31 Maret Pembukaan Kalsel Book Fair, Talkshow Minat baca bersama Najwa Shihab, juga ada Pencanangan Gerakan Kalsel Membaca, dan sore workshop bersama Helvy Tiana Rosa," bebernya.



Masih menurutnya, agenda lainnya lanjut 1 April workshop bersama Remy Sylado, siang malam full hingga 9 April Penutupan Kalsel Book Fair Semoga bermanfaat. (*)