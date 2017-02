Telkomsel Umumkan Pemenang Hadiah Pesta Akhir Tahun 2016, Simak di Sini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Telkomsel mengumumkan pemenang program Pesta Akhir Tahun periode 16 Desember 2016-31 Januari 2017 yang berhak memenangkan beragam hadiah istimewa, termasuk mobil BMW 3 Series dan Toyota Sienta.

Pemenang ditentukan berdasarkan hasil penarikan undian yang dilakukan di hadapan notaris dan perwakilan pemerintah pada tanggal 16 Februari 2017 di Telkomsel Smart Office, Jakarta.

Pengundian ini juga menandakan akhir dari program undian Pesta Akhir Tahun 2016 yang telah berlangsung sejak bulan Oktober 2016.



Dua pelanggan yang berhak mendapatkan hadiah utama berupa mobil BMW 320i Sport adalah Huriyah dari Bandung dan Riana dari Surabaya.

Daftar pemenang program Pesta Akhir Tahun periode pertama dapat dilihat di www.telkomsel.com/pestaakhirtahun. Peserta undian juga dapat mengecek status pemenang dengan menghubungi *123# atau mengirimkan SMS ke 777 dengan isi pesan WIN.



Senior Vice President Consumer Marketing Telkomsel, Venusiana Papasi, mengucapkan selamat kepada para pemenang Pesta Akhir Tahun Telkomsel dan terimakasih atas antusiasme pelanggan yang sudah berpartisipasi dalam Pesta Akhir Tahun, di mana pada periode kedua ini sekitar 714 juta kupon undian diikutsertakan untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik.



Dia mengatakan, Telkomsel terus berusaha menjaga kesetiaan pelanggan dengan memberikan the best customer experience dari ujung ke ujung dari mulai kepuasan pada kualitas jaringan, pelayanan pelanggan, sampai dengan programapresiasi seperti program Pesta Akhir Tahun.



"Pesta Akhir Tahun merupakan program apresiasi yang dapat diikuti oleh seluruh pelanggan Telkomsel, baik pelanggan paskabayar (kartuHalo) maupun prabayar SimPATI, Kartu As dan LOOP," jelasnya melalui release yang diterima Banjarmasinpost.co.id, Senin (20/2/2017).

Adapun untuk mendapatkan kupon undian, pelanggan cukup menukarkan Telkomsel POIN dengan voucher belanja Alfamart dan Solaria, serta voucher belanja online di Blanja.com, Blibli.com, Bhinneka.com, dan Lazada.co.id.



Selain itu, pelanggan juga bisa memperoleh kupon undian dengan melakukan pembelian berbagai macam produk dan layanan seperti telepon, SMS, data/internet, international roaming atau voucher games dan layanan musik digital seperti Langit Musik dan NSP.

Seluruh aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan cukup mengakses *123#, atau melalui aplikasi MyTelkomsel.



Pelanggan juga bisa mendapatkan keuntungan double kupon undian sehingga kesempatan untuk meraih hadiah semakin besar. Untuk mendapatkan keuntungan lebih ini, pelanggan cukup mengunduh aplikasi MyTelkomsel di Google Play Store bagi pengguna Andoid dan Apple App Store bagi pengguna Apple.



Program Pesta Akhir Tahun 2016 periode pertama telah berlangsung pada 29 Oktober-15 Desember 2016, sedangkan periode kedua berlangsung pada 16 Desember 2016-31 Januari 2017.

Total hadiah pada dua periode tersebut sebanyak 1.610 unit, di mana pada pengundian periode kedua sebanyak 805 unit hadiah diberikan bagi para pemenang sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan.

Hadiah tersebut meliputi dua unit BMW 3 Series, tiga unit Toyota Sienta, 50 unit Honda Beat, 250 unit LG K4 (LTE), dan 500 pulsa prabayar masing-masing senilai Rp 1 juta.



Seluruh pajak hadiah pada program Pesta Akhir Tahun ditanggung oleh Telkomsel. Informasi lengkap mengenai program apresiasi pelanggan ini dapat diakses di www.telkomsel.com/pestaakhirtahun. (*)