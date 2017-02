Iwan Gagal Terbang dan Diserahkan Polisi Usai Candai Pramugari, Begini Kisahnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, MAKASSAR - Iwan Sang (40) terpaksa harus berurusan dengan pihak Aviation Security (Avsec) Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (21/2/2017).

Iwan diamankan karena bergurau membawa granat saat sedang berada di dalam pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ-704 yang akan bertolak ke Merauke.

Communication Head and Legal Section Angkasa Pura I, Turah Ajiari membenarkan hal tersebut.

Turah mengatakan, kejadian bermula saat warga Jalan Pelabuhan Lama, Kelurahan Sokanggo, Kabupaten Boven Digoel ini, duduk di kursi nomor 16C pesawat Sriwijaya Air sesaat sebelum take off.

Pramugari kemudian mengarahkan Iwan untuk meletakkan tas yang semula berada di pangkuannya, untuk disimpan ke Compartment kabin pesawat.

"Iwan lalu menyerahkan tasnya kepada pramugari dan berkata "hati-hati ada granat" kepada pramugari tersebut yang membuat pramugari kaget," ungkap Turah.

Mendengar pernyataan tersebut Pramugari kemudian melaporkan kepada kapten pilot, yang kemudian melaporkan permasalahan tersebut kepada petugas Security Sriwijaya Air untuk ditindaklanjuti.

Avsec AP I didampingi BKO TNI AU lalu mengamankan Iwan ke Posko Avsec untuk diambil keterangan awal.

"Dari hasil wawancara yang dilakukan petugas pengamanan bandara, Iwan mengaku hanya bergurau dan tidak mempunyai maksud lain," kata Turah.

Setelah diperiksa di X-Ray, tidak ditemukan barang berbahaya dalam tas tersebut dan hanya terdapat sebuah laptop.

Akibat perbuatannya, penerbangan Iwan dibatalkan dan ia diharuskan menandatangani surat pernyataan tak akan mengulang perbuatannya.

"Yang bersangkutan diserahkan ke Personel Polsek Kawasan Bandara untuk penyelidikan lebih lanjut," tutup Turah.