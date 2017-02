Jelang Akhir Perdagangan IHSG Tertekan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Saham Gabungan (IHSG)'>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan menjelang akhir perdagangan saham yang berakibat IHSG ditutup negatif pada penutupan perdagangan saham Selasa (21/2/2017) pukul 16.15 WIB.

IHSG ditutup turun 18,29 poin atau turun 0,34 persen ke level 5.340,99. Sebanyak sembilan sektor ditutup turun dipimpin oleh sektor industri dasar yang turun 1,17 persen.

Sementara sektor yang ditutup menguat hanya sektor perkebunan. Penguatannya pun terbatas hanya 0,03 persen.

Dari data RTI, sebanyak 118 saham ditutup menguat, sebanyak 2015 saham ditutup turun dan 109 saham ditutup tidak berubah.

Aksi jual bersih investor asing di semua papan perdagangan mencapai Rp 146,0 miliar. Sementara aksi jual bersih investor asing untuk pasar reguler mencapai Rp 146,6 miliar.

Saham-saham dengan persentase kenaikan tertinggi yakni ITMG, ISAT, UNVR, LPPF, BBRI dan INTP.

Sementara dari pasar spot Bloomberg, rupiah melemah 18 poin ke level 13.364,90 per dollar AS. Pada Senin, rupiah ditutup di 13.354 per dolar AS. (*)