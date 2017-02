Nikita Mirzani Ketemu Miyabi Hingga Makan Malam Bareng, Begini Komentar Netizen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bagi pria yang telah cukup umur atau telah dewasa, pastinya sedikit banyak mengenal Miyabi atau Maria Ozawa.

Wanita yang terkenal lewat film panas, hingga dijuluki sebagai bintang porno Jepang.



Tak hanya bintang porno saja, Miyabi bahkan menyandang gelar ratu film dewasa di Negeri Sakura tersebeut.

Meski begitu, belakangan ini beredar kabar bahwa Maria Ozawa ini telah berubah 180 derajat.



Maria Ozawa dikabarkan telah emninggalkan profesi lamanya sebagai bintang film dewasa dan memutuskan untuk hijrah dari jepang.

Artis 30 tahun ini kini pidah dan menetap di Manila, Filipina pada April 2015 lalu.



Nama Maria Ozawa ini kini kembali menghebohkan dunia hiburan, rupanya artis cantik ini sempat mengadakan makan malam dengan artis Indonesia, Nikita Mirzani.

Meski kerap menggunakan baju yang terbuka dan juga sexy hingga menimbulkan banyak kontroversi, namun Niki bukanlah artis panas seperti Miyabi.

Makan malam antara Niki dan Maria Ozawa ini diketahui dari postingan Nikita pada 21/2/2017.



Dari makan malam tersebut, rupanya Niki mendapatkan pelajaran berharga.



Yakni tidak menilai orang dari luar dan dari sudut pandang orang lain.

Meski sempat masuk kedunia hitam, rupanya Miyabi memiliki sifat yang ramah dan tak seburuk penilaian orang.

"All the bad images about her just gone in a second while we are talking and having dinner with the famously fame porn star in this universe, Ms. Ozawa!!! She is a very kind hearted person and of course she is not as bad as what people judge!

#dontjudgethebookbyitscover #famous #mariaozawa #nikitamirzani #actress #vacation."

