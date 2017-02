Ke Kamboja, Angelina Jolie Garap "First They Killed My Father"

BANJARMASINPOST.CO.ID - PASCADRAMA perceraiannya dengan Brat Pitt, aktris Angelina Jolie kembali ke dunianya. Jolie terbang ke Kamboja untuk promo film yang disutradarainya, First They Killed My Father.

Film yang diangkat dari kisah nyata itu menceritakan tentang genosida oleh rezim Khmer Merah. Film ini dilihat dari sudut pandang anak Kamboja.

Jolie berharap karyanya membantu rakyat Kamboja lebih terbuka dalam mengatasi trauma sejarah. Ada sekitar dua juta orang tewas pada masa itu.

Jolie yang juga utusan PBB untuk urusan pengungsi, pertama kali mengunjungi Kamboja untuk pembuatan film Lara Croft: Tomb Raider (2001). Di sana dia kemudian mengadopsi Maddox, anak pertamanya.

“Sewaktu pertama kali datang ke negara ini, saya segera jatuh hati dengan orang-orangnya, mempelajari sejarah mereka, dan sepanjang itu saya makin menyadari betapa sedikit yang saya ketahui tentang dunia,” ujarnya pada Yalda Hakim dari BBC World News, pada Minggu (19/2).

“Negara ini bagi saya memberi pencerahan dan kesadaran. Saya akan selalu berterima kasih pada negara ini. Saya mungkin tidak akan dapat membalas apa yang sudah negara ini beri kepada saya,” tambah Jolie.

First They Killed MyFather dibuat Jolie berdasarkan buku berjudul sama karya Loung Ung.

Ung berusia lima tahun ketika dia dan keluarga dipaksa meninggalkan rumah mereka di Phnom Penh oleh pemerintahan Pol Pot, yang berkuasa pada 1975-1979.

“Saya berpikir perang yang terjadi 40 tahun lalu dan apa yang dialami orang-orang ini yang tidak dipahami secara utuh,” ungkap Jolie.

Oleh karenanya, dia merasa filmnya dapat menggali pemahaman akan kejadian itu. Dia berharap pemutaran film akan berdampak pada masyarakat Kamboja. “Saya harap ini akan membantu negara ini untuk bicara lebih banyak,” ujarnya.

Film First They Killed My Father menjalani pemutaran perdana pada Sabtu (18/2) di dalam kuil Angkor Wat di Siem Reap, lokasi di mana Tomb Raider pernah difilmkan.

BPost cetak, Rabu (22/2/2017)