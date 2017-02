Kerap Menjumpai Kasus "404 Not Found Error" Pada Situs Web? Begini Solusinya

BANJARMASINPOST.CO.ID — Tampilan 404 error merupakan kode status HTTP, artinya laman yang kita inginkan tidak bisa menemukan servernya. Nah, 404 Not Found error ini biasanya sering muncul pada situs web individu.

Jika kita berhubungan dengan situs web setiap hari, maka kemungkinan 404 Not Found error bisa kita alami. Biasanya tampilannya begini:

"404 Error"

"404 Not Found"

"Error 404"

"The requested URL [URL] was not found on this server"

"HTTP 404"

"Error 404 Not Found"

"404 File or Directory Not Found"

"HTTP 404 Not Found"

"404 Page Not Found"

Kondisi ini bisa muncul di browser apa saja bahkan dalam berbagai operating system. Misalnya ketika membuka link langsung via Microsoft Office.

Secara teknis, error 404 adalah kesalahan yang bisa saja terjadi pada perangkat maupun pengguna. Misalnya, karena kita salah mengetikkan URL. Bisa juga, karena situs web yang dituju sudah dihapus.

Kemungkinan lainnya adalah, alamat web sudah berubah namun tidak tersambung langsung dengan yang baru.

Lalu bagaimana mengatasi 404 Not Found Error?

1. Klik kembali halaman web sambil menekan F5 untuk me-refresh. Atau ulangi memasukkan URL.

2. Cek kesalahan pada alamat URL. Sebab sering kali 404 Not Found Error muncul karena kesalahan pengetikan atau link yang salah.

3. Pindah ke level direktori yang lain. Misalnya awalnya Anda meng-klik www.web.com/a/b/c.htm kemudian muncul 404 Not Found Error, coba ubah menjadi www.web.com/a/b/. Jika masih error, cobalah lagi www.web.com/a/. Setidaknya cara ini akan menginformasikan pada Anda bahwa halaman web yang Anda tuju benar-benar sudah tidak available.

4. Cari situs web yang ingin Anda kunjungi tersebut pada mesin pencari seperti Google. Karena kemungkinan besar error terjadi karena kesalahan URL/link. Jika sudah ditemukan, bookmark halaman tersebut untuk menghindari HTTP 404 error di lain waktu.

5. Bersihkan cache pada browser Anda jika ada indikasi bahwa 404 Not Found hanya terjadi pada browser Anda. Misalnya, URL tersebut bisa dikunjungi di ponsel, tapi tidak di komputer.

6. Jika Anda memperkirakan bahwa semua orang menerima tampilan 404 error pada situs tersebut, namun tidak sepenuhnya yakin, Anda bisa mengeceknya via Twitter dengan mencari hastag khusus #websitedown misalnya. Atau langsung ke #facebookdown atau #youtubedown.

Selain 404 error not found, ada pula 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 408 Request Timeout, dll.