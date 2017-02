Mobil Ini Andalan Range Rover untuk Bunuh Porsche Macan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Jaguar-Land Rover (JLR) menyiapkan kelahiran Velar, anggota keempat dalam keluarga Range Rover. Produsen mobil asal Inggris itu merilisnya secara parsial jelang debut bulan depan di Geneva Motor Show.

Velar akan diposisikan antara Range Rover Evoque dengan Range Rover Sport. Artinya, Velar akan menjadi penyeimbang antara Evoque yang dianggap sebagai versi ”murah” dan Sport yang nangkring di kasta teratas.

Kendati belum ada harga yang dipublikasikan, namun perkiraannya, jika Evoque berbanderol 41.000 dollar AS (setara Rp 547 jutaan), dan Sport dipatok 65.000 dollar AS (Rp 868 jutaan), maka Velar akan berada di kisaran 50.000 dollar AS (Rp 667 jutaan).

JLR tampak jelas membidik area kosong yang mereka belum punya, dan Velar akan dilepas untuk bersaing dengan Porsche Macan, bahkan bisa juga adu hantam dengan BMW X4 atau X6.

Teaser meluncur, menunjukkan foto dari atas. Tampak bagian belakang, sekaligus atap tipe panoramic glass. Kelihatan juga lampu belakang horizontal, meninggalkan ciri khas Range Rover dengan lampu vertikal dalam gambar itu. Plus kelihatan dari atap sistem hiburan dengan layar lebar.

”Kami menyebut Velar adalah andalan Range Rover. Model ini membawa dimensi lain dari sisi glamor, modernitas, dan karakter elegan dari merek. Velar mengubah segalanya,” kata Chief Design Officer JLR, Gerry McGovern.

Kendati belum ada lagi penjelasan tentang Velar, namun sudah banyak yang menebak bahwa mobil ini berdiri di atas platform IQ aluminium yang juga dipakai Jaguar F-Pace. Velar didesain untuk lebih mengedepankan performa ketimbang kapabilitas di medan off-road.

Kemungkinan, JLR akan menawarkan mesin V6 4-silinder yang sama dengan Evoque dan Sport, juga ada pilihan untuk mesin V8 dan plug-in hybrid.