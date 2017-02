Tak Bisa Bahasa Inggris, Saat Diwawancarai Pemain Bilyar Jepang Ini Berkata Kocak!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Seseorang pemaian Biliar asal Jepang baru-baru ini menjadi sensasi internet setelah video wawancaranya tersebar di berbagai media sosial.

Bukan video wawancara biasa, melainkan wawancara yang kocak dikarenakan pemain bilyar tersebut tidak mahir berbahasa Inggris.

Reporter Sky Sports, Tony Wrighton mewawancara Naoyuki Oi setelah ia mengalahkan pemain Tipei Cheng Yu Hsuan 8-6 pada aturnamen World Pool Master di Gibraltar pada Sabtu (18/2).

Pemain yang saat itu mendapatkan posisi di perempat final tersebut merespon pertanyaan reporter asal Inggris dengan jawaban yang tak nyambung:

“My name is Naoyuki Oi. Today I am very, very lucky. Congratulations me! Yay! English a little. No problem. Only so.”

Mengabaikan sepenuhnya pertanyaan dari sang reporter, Naoyuki malah bernyanyi Pen-Pinneaple-Apple-Pen ala Piko Taro.

Aksinya tersebut langsung disambut tawa dan tepuk tangan dari keramaian.

Melihat jawaban yang diutarakan tak sesuai pertanyaan, reporter Wrighton dengan simple merespon, "I’ve not ever done an interview quite like this Naoyuki.” ( Aku tidak pernah melakukan wawancara seperti ini, Naoyuki).

Wrighton kemudian lanjut bertanya apakah Naoyuki bisa memenangkan pertandingan ini.

Setelah jeda yang cukup lama, Naoyuki hanya menjawab: "No problem".

Namun sayang, Naoyuki kalah di pertandingan semifinalnya, membuatnya terdiskualifikasi dari turnamen.

Pada wawancara keduanya, hasilnya pun tak mengecewakan.

Saat ditanya bagaimana perasaannya, Naoyuki menjawab: “Excuse me. Can I speak English?

“You? Me? No English. No problem. Every time. Happy!

“Oh my god. Thank you. Go home. I go home!”