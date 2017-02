Hugh Jackman Akhirnya Menjawab Rumor Kolaborasi Film Wolverine/Deadpool

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ryan Reynolds mungkin sangat bersemangat untuk bekerja sama dengan Hugh Jackman untuk film Wolverine / Deadpool di masa depan.

Tapi kemudian tampaknya itu tidak akan terjadi. Di Facebook Live Q&A pada tanggal 21 Februari, Jackman, yang tampil bersama dengan sutradara "Logan" James Mangold dan co-star Patrick Stewart, menanggapi pertanyaan fans tentang film Wolverine /Deadpool.

Pertanyaan itu berasal dari Perancis dan dibaca oleh Stewart. "Hugh, apakah Anda pernah mempertimbangkan bekerja sama dengan Deadpool?" Stewart membacakan pertanyaan.

Jackman bercanda menjawab, "Aku belum pernah mendengar nama itu. Apakah Deadpool adalah mutan lain?"

Dan Mangold berkata, "itu Green Lantern dalam pakaian yang berbeda."

Jackman kemudian menyarankan bahwa kolaborasi hanya mungkin jika itu terjadi sepuluh tahun yang lalu.

"Dengar, jika gagasan film itu muncul sepuluh tahun yang lalu, itu akan menjadi cerita yang berbeda," kata Jackman.

"Tapi aku sudah berfikir sejak 2,5 tahun yang lalu bahwa ini adalah yang terakhir."

"Telefon pertama saya adalah untuk Jim [Mangold]. Aku berkata, 'Jim, aku hanya punya satu syuting lagi.'"

"Begitu aku dan Jim mulai bekerja pada gagasan itu, saya tidak pernah lebih bersemangat. Rasanya seperti waktu yang tepat," kata aktor.

"Deadpool, go for it, man. Lakukan pekerjaanmu. Kau tidak butuh aku," tambahnya.

Aktor ini menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi dan bahwa "Logan" akan menjadi film Wolverine terakhirnya.

Spekulasi tentang film Wolverine/Deadpool telah lama muncul.

Reynolds menyatakan antusiasmenya tentang crossover di beberapa wawancara dan bahkan penulis "Deadpool 2" berpikir bahwa crossover akan potensial terjadi.

Dengan Jackman membongkar kemungkinan tersebut, penggemar tampaknya harus menurunkan harapan mereka untuk dapat melihat mutan bercakar dan anti superhero mesum dalam satu layar.