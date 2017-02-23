Selebrita
Inilah Daftar Lengkap Pemenang Brit Awards 2017
Namun bagi pelaku industri musik di Inggris, pesta masih digelar dan puncaknya adalah gelaran Brit Awards 2017.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Grammy Awards 2017 boleh saja sudah berakhir di Amerika sana.
Namun bagi pelaku industri musik di Inggris, pesta masih digelar dan puncaknya adalah gelaran Brit Awards 2017.
Brit Awards 2017 yang digelar Rabu (22/2/2017) di The O2, London, Inggris ini adalah perayaan tahunan edisi ke-37 dari British Phonographic Industry.
Sejumlah musisi kelas dunia seperti Bruno Mars, Katy Perry, Coldplay, The Chainsmokers, Ed Sheeran, dan Little Mix ikut meramaikan gelaran bergengsi bagi pelaku di Inggris tersebut.
Tribute khusus untuk George Michael, vokalis grup band 80-an, Wham! juga ikut meramaikan Brit Awards 2017.
Tribute itu ditampilkan oleh mantan anggota Wham! Andrew Ridgeley bersama duo Helen "Pepsi" DeMacque dan Shirlie Holliman.
Sedangkan Chris Martin, vokalis Coldplay menyanyikan lagu dalam tribute tersebut. (tribunjatim.com)
Berikut adalah daftar pemenang dalam Brit Awards 2017 seperti dilansir dari Billboard:
British Male Solo Artist:
Craig David
David Bowie
Kano
Michael Kiwanuka
Skepta
British Female Solo Artist:
Anohni
Ellie Goulding
Emeli Sande
Lianne La Havas
Nao
British Group:
The 1975
Bastille
Biffy Clyro
Little Mix
Radiohead
International Group:
A Tribe Called Quest
Drake & Future
Kings of Leon
Nick Cave & the Bad Seeds
Twenty One Pilots
British Breakthrough Act:
Anne-Marie
Blossoms
Rag’N’Bone Man
Skepta
Stormzy
Critics’ Choice Award:
Rag’N’Bone Man
Anne-Marie
Dua Lipa
MasterCard British Album of the Year:
I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful yet So Unaware of It -- The 1975
Blackstar -- David Bowie
Made in the Manor -- Kano
Love & Hate -- Michael Kiwanuka
Konnichiwa -- Skepta
British Single of the Year:
“Faded” -- Alan Walker
“Dancing On My Own” -- Calum Scott
“This Is What You Came For” -- Calvin Harris featuring Rihanna
“Rockabye” -- Clean Bandit featuring Sean Paul & Anne-Marie
“Hymn for the Weekend” -- Coldplay
“Say You Won’t Let Go” -- James Arthur
“Fast Car” -- Jonas Blue featuring Dakota
“Shout Out to My Ex” -- Little Mix
“Girls Like” -- Tinie Tempah featuring Zara Larsson
“Pillowtalk” -- ZAYN
International Male Solo Artist:
Bon Iver
Bruno Mars
Drake
Leonard Cohen
The Weeknd
International Female Solo Artist:
Beyonce
Christine and the Queens
Rihanna
Sia
Solange
British Artist Video:
“Send My Love (To Your New Lover)” -- Adele
“This Is What You Came For” -- Calvin Harris featuring Rihanna
“Rockabye” -- Clean Bandit featuring Sean Paul & Anne-Marie
“Hymn to the Weekend” -- Coldplay
“Say You Won’t Let Go” -- James Arthur
“Fast Car” -- Jonas Blue featuring Dakota
“Hair” -- Little Mix featuring Sean Paul
“History” -- One Direction
“Girls Like" -- Tinie Tempah featuring Zara Larsson
“Pillowtalk” -- ZAYN
Selebrita
-
Rambut Gondrong dan Utang Dua Scene Chicco Jerikho
-
Ucapan Andika Eks Kangen Band Usai Cium Istri Dicibir Netizen, Bagaimana Ya Perasaan Caca?
-
Ada Apa Ini? Ahmad Dhani Tiba-tiba Unggah Foto Perkawinan dengan Maia Estianty setelah Kalah Pilkada
-
Heboh, Ahmad Dhani Tiba-tiba Unggah Foto Pernikahannya dengan Maia
-
Mengintip Artis-artis Cantik dan Tajir Ini Bersosialita, Libur Bareng ke Singapura Bo!