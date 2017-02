BANJARMASINPOST.CO.ID - Seaneh apapun itu, beberapa artis di Amerika Serikat percaya bahwa keripik kentang bisa melegakan tenggorokan.

Dilansir dari foodbeast, terdapat sebuah potongan wawancara Antonio Banderas, aktor termasyhur Hollywood yang terkenal lewat film The Mask of Zorro dan mengisi suara di film animasi Puss in Boots, yang mengamini manjurnya tips tersebut. Dalam wawancara itu, artis yang memulai kariernya sebagai pemain teater dan penyanyi di Broadway ini membagikan tips untuk melegakan tenggorokan sebelum bernyanyi di panggung, yaitu memakan keripik kentang Ruffles.

Diketahui dari beberapa laporan dalam forum paduan suara, tips ini juga diikuti oleh banyak anggota grup penyanyi di Amerika Serikat. Banyak yang melaporkan bahwa sehabis memakan keripik kentang, lendir yang menyumbat tenggorokan bisa dengan mudah mereka keluarkan.

Sebuah buku berjudul “The Art of Voice Acting” yang ditulis oleh James Alburger ternyata turut mengiyakan kabar ini. Hal yang membantu melegakan tenggorokan dari sekantong besar keripik kentang adalah minyak dan lemak yang terkandung di dalamnya. Karena licin, lendir pun lebih mudah untuk dikeluarkan.

Akan tetapi, Kristie Knickerbocker, ahli terapi wicara dan suara dari Texas, Amerika Serikat, menolak mentah-mentah pendapat tersebut. Menurutnya, keripik kentang hanya memberikan efek placebo alias sugesti kesembuhan atau kesehatan dari melakukan sesuatu yang ternyata tidak ada hubungannya dengan masalah awal.

Pasalnya, saat kita memakan sesuatu, makanan tersebut hanya akan menyentuh bagian lidah, kerongkongan, serta esofagus dan tidak akan menyentuh pita suara kita. Dengan kata lain, keripik kentang tidak berpengaruh apa-apa terhadap upaya membersihkan tenggorokan hingga membuat suara jadi lebih bening.

Nah, pernahkah Anda membuktikan bahwa keripik kentang bisa melegakan tenggorokan Anda? Benar atau tidak, tips tersebut cukup aneh, ya.