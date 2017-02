Momen HUT PT AP I Istimewa Bertabur Penghargaan. Ini Pernyataan GM Bandara Syamsudin Noor

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - General Manager Bandara Syamsudin Noor, Handy Heryudhitiawan menyampaikan berbagai inovasi telah dilaksanakan sehingga perusahaan mampu meraih prestasi korporasi dan berbagai penghargaan.

Salah satunya "The Most Improved Airport in Asia-Pacific 2015" dalam Airport Service Quality (ASQ) Award yang diselenggarakan oleh Airport Council International (ACI). Penghargaan ini makin melengkapi momen istimewa HUT ke-53 PT Angkasa Pura I,

"Selain itu, 10 dari 13 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I berhasil mendapatkan penghargaan Anugerah Pelayanan Prima 2016 dari Kementerian Perhubungan RI.

Diantaranya Bandara Syamsudin Noor yang meraih penghargaan pelayanan prima pratama.

Pada tahun 2016 ini juga menjadi tahun yang istimewa karena Bandara Syamsudin Noor berhasil meraih sejumlah pencapaian diantaranya penghargaan Wali Kota Banjarbaru sebagai pembayar pajak terbesar.

Kemudian, penghargaan sebagai pendukung fasilitasi promosi UMKM serta dukungan perkuatan modal UMKM, penghargaan atas dukungan dan partisipasi mempromosikan Kota Banjarbaru, serta perolehan sertifikikat berstandar internasional ISO 9001:2008 untuk kategori pelayanan jasa penumpang pesawat udara / PJP2U.

" Di tahun 2017 ini kita akan memfokuskan diri dalam percepatan pembangunan infrastruktur bandara, seperti Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru. Bandara Ahmad Yani Semarang, dan Bandara Yogyakarta juga sedang geber percepatan pembangunan," katanya. (*)