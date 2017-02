Babak 16 Besar Liga Europa, MU Ditantang Jagoan Rusia, Berikut Hasil Undiannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil pengundian babak 16 besar Liga Europa 2016-2017 mempertemukan Manchester United dengan runner-up Liga Rusia musim lalu, FC Rostov.

Drawing dilaksanakan di Nyon, Swiss, Jumat (24/2/2017) atau sehari setelah rampungnya babak 32 besar.

United akan lebih dulu bertandang ke rumah Rostov di Olimp-2 pada 9 Maret 2017. Semingggu kemudian, duel berlanjut ke Old Trafford.

Bagi Man United, ini adalah kali ketiga mereka bersua perwakilan Rusia di panggung Eropa. Dua tim sebelumnya yang pernah mereka jumpai adalah Torpedo Moskva dan Rotor Volgograd.

Setan Merah menjadi satu-satunya tim Inggris yang tersisa di Liga Europa musim ini. Tottenham Hotspur gagal mengikuti jejak skuat asuhan Jose Mourinho lantaran kalah agregat 2-3 dari Gent.

Pertandingan lain yang tak kalah seru adalah derbi Jerman antara Schalke 04 dan Borussia Monchengladbach. Pertarungan dimulai di Veltins-Arena.

Selain itu, akan tersaji pula derbi Belgia yaitu Genk versus Gent. Kedua tim menempati posisi ketujuh dan kedelapan di klasemen liga.

Berikut ini hasil pengundian babak 16 besar Liga Europa 2016-2017:

Celta Vigo vs FC Krasnodar

Apoel Nicosia vs Anderlecht

Schalke vs Borussia Monchengladbach

Olympique Lyon vs AS Roma

FC Rostov vs Manchester United

Olympiacos vs Besiktas

Gent vs Genk

FC Kobenhavn vs Ajax Amsterdam

Leg I dilaksanakan 9 Maret 2017, sedangkan leg II pada 16 Maret.