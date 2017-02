Begini Pesan Putri Batik Persahabatan Soal Zenith

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Semua orang sudah tahu narkoba itu sangat berdampak negatif dan merusak kehidupan, mulai dari kesehatan, perekonomian sampai banyak menimbulkan tindakan kriminal.

Seperti jika yang menggunakan anak remaja yang belum berpenghasilan maka dia dengan segala cara harus bisa mendapatkan uang untuk membeli narkoba itu. Bisa saja, mereka mencuri dan lain sebagainya.

Nah, Putri Batik Persahabatan, Insi Detia mengungkapkan, yang patut disoroti saat ini adalah maraknya penggunaan zenith di kalangan anak sekolah dari SD hingga SMA. Mereka begitu mudah mendapatkan zenith dan dengan harga terjangkau, tanpa berpikir tentang masa depan kesehatan mereka.

"Terus terang miris melihat anak sekolah yang mengonsumsi zenith dengan gampangnya. Untuk itu baiknya harus ada pengawasan ketat dari sekolah dan juga orangtua terhadap lingkungan pergaulan anak, karena zenith itu sangat mempengaruhi sistem kerja otak dan prilaku anak, anak yang mengkonsumsi zenith biasanya mudah lupa, tidak fokus, diajak bicara tidak nyambung," jelasnya.

Perilaku anak yang menggunakan zenith juga biasanya lebih membangkang dan cendrung nakal. Kemudian semoga pihak sekolah lebih ketat mengawasi peredaran narkoba di lingkungan sekolah, dan peran serta orangtua dalam mengawasi anak mereka agar tidak terjerumus untuk mengonsumsi narkoba. "Say No to Drugs !!," katanya.