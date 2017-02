Kalimat Ejekan Fans Valencia Terhadap Ronaldo yang Artinya Homo

BANJARMASINPOST.CO.ID, MADRID - Ejekan bernada homophobia lagi-lagi didapat bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

Ronaldo diejek sebagai homoseksual saat Madrid kalah dari Valencia 1-2, Jumat (23/2/2017) dini hari WIB.

Menurut presenter dan komentator Real Madrid TV, Phil Kitromilides, fans Valencia menyebut kalimat come out of the closet yang ditujukan untuk Ronaldo.

"Penggemar Valencia berteriak Ronaldo 'come out of the close'. Sayang sangat disayangkan," cuit Kitromilides di akun Twitter-nya.

Come out of the closet, bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, memiliki makna keluar dari ruang tersembunyi atau sempit.

Istilah yang populer saat kelompok LGBT Amerika Serikat melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menolak larangan praktek homoseksual dan biseksual itu ditujukan sengaja pada Ronaldo.

Ini bukan pertama kalinya Ronaldo mendapat ejekan bernada hinaan homoseksual.

Aksi ejekan bernada hinaan homoseksual pernah didapat Ronaldo saat Madrid melawat ke kandang Barcelona di Stadion Camp Nou pada tahun lalu.

Kala itu, fans Blaugrana berulang melontarkan kata ejekan "maricon" yang berarti homoseksual kepada CR7.

Mereka juga menyerukan come out of the closet pada

kesempatan itu.

Akibat dari insiden tersebut, organisasi pembela hak kaum lesbian, gay, biseksual dan transfender mengecam aksi suporter Barcelona. (*)