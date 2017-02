Selain Gagah, Chevrolet Trax 2017 Tampil Lebih Sporty

BANJARMASINPOST.CO.ID – PT General Motors Indonesia (GMI) coba merayu masyarakat dalam negeri, dengan hadirkan model baru dari Chevrolet Trax model year 2017. Dari sisi luar, Trax 2017 ini terlihat lebih gagah, agresif dan sporty, serta tetap stylish, dengan beberapa ubahan dibanding model 2016.

Paling kentara adalah tampilan pada bagian wajah, dengan lekukan garis-garis tegas, di mana memiliki gril dengan desain lebih besar. Ubahan menonjol lainnya ada pada headlamp Projector dengan bentuk yang lebih menyipit, mengelilingi sudut hingga ke bagian fender depan.

Pada lampu utama juga disematkan daytime running light (DRL) LED, yang memberikan kesan mewah dan premium pada Chevrolet Trax. Kemudian pada bagian bawah bumper tampak skid plate lebis besar dan terkesan tebal dibanding sebelumnya, membeikan kesan kental kendaraan crossover atau SUV.

“Dari sisi desain, Trax hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia, karena itu model ini hadir dengan desain yang lebih sporty dan stylish dengan tetap mengedepankan garis desain yang tegas, demi memberikan kesan dominan bagi SUV perkotaan,” ujar Rowan S Suhendy, Product Planning and Program Manager GM Indonesia, Kamis (23/2/2017).

Beralih ke sisi belakang dual LED tail lamp dengan tampilan 3D, menghiasi tampilan buritan, di mana mengalami perubahan juga pada bagian bumper. Masih dari sisi eksteriior, Trax dipasangkan empat velg berdiameter 18 inci untuk tipe LTZ, yang juga mengalami perubahan desain semakin stylish dari bagian samping.

Interior

Masuk ke bagian dalam mobil, ternyata juga ikut mengalami pembaruan, sama seperti konsep eksterior yang diklaim lebih premium dan sporty. Bagian dasbor mobil didesain ulang, berbalut leather accent dengan orange stitching, serta material soft touch.

Trax juga dilengkapi dengan fitur electric sunroof, lalu piano yang membingkai layar sentuh 7 inci, pada bagian dasbor tengah, semakin menambah kesan mewah pada kendaraan ini.

“Menariknya lagi, di model 2017 ini kami mengaplikasikan push start button, sehingga pengemudi dapat menyalakan/mematikan mesin kendaraan dengan menekan tombol. Lalu juga untuk kenyamanan berkendara, steering switch kami sematkan di sisi setir pengemudi,” tutur Rowan.

Jantung Pacu dan Fitur Keselamatan

Untuk urusan jantung pacu, Trax masih mengadopsi mesin Ecotec 1.4L dengan Turbocharger, di mana sanggup menyemburkan tenaga tenaga 140 PS (137,2tk) dan torsi 200 Nm. Tenaga ini disalurkan pada roda depan melalui transimisi otomatis 6-percepatan dengan manual mode, untuk mendapat sensasi berkendara yang lebih sporty.

Dari sisi keselamatan, The All New Chevrolet Trax, dilengkapi 6 buah airbag pada sisi depan (dual front), kursi penumpang depan (side), dan pilar (curtain). Lebih dari itu, Trax juga dilengkapi 4-wheel ABS dengan rem cakram pada keempat rodanya, Hill Start Assist, Hill Descent Control, serta Stabilitrak Electronic Stability program.

Trax tipe LTZ dibanderol Rp 305 juta, sementara untuk varian di bawahnya LT, Rp 279 juta. Model baru Chevrolet ini tersedia dengan tujuh pilihan warna.