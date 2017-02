Malam Minggu, Komunitas Ini Sering Nongkrong di Kafe One Peace

KOMUNITAS Kuroitagei nongkrong di Kafe One Peace Buble Drink and Coffee, di Jalan Dahlia Raya Nomor 21, Banjarmasin.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejumlah anggota komunitas dipastikan akan memadati kafe One Peace Buble Drink and Coffee di Jalan Dahlia Raya Nomor 21, Banjarmasin pada Sabtu malam atau malam minggu. Mereka sekadar nongkrong, santai, makan, minum dan membicarakan perihal komunitas mereka.

"Kalau malam minggu seperti ini dipastikan Kafe One Peace padat pengunjung," kata Ma'ruf Marketing One Peace Buble Drink and Coffe, Sabtu (25/2/2017).

Menurut Ma'ruf, bagi pengunjung yang suka nuasa Jepang, maka One Peace Buble Drink and Coffee adalah pilihan tepat. Kafe ini mengambil konsep bar bajak laut. Selain menawarkan suasana dari bajak laut dari animasi one piece tersebut dan isi dari kafe ini lebih semua hal berkaitan animasi One Piece.

Dijelaskannya, pelanggan dari One Peace Buble Drink and Coffe cukup beragam mulai jenjang SD, SMP dan SMA dan sejumlah mahasiswa. Mereka suka nongkrong, menikmati aneka minuman, snack dan makanan berat di One Peace Buble Drink and Coffee.

Menu-menu di One Peace Buble Drink and Coffee, seperti bakso mewah campur, Yamin Portugal, dan Bakmi Ayam Campur Udang. Selanjutnya, ada juga menu Mugiwara Fried Rice, Marinir Pasta, Ace Bleu, Baratie Fried Rice dan aneka minuman lainnya.

"One Peace Buble Drink and Coffee, buka mulai pukul 10:00 Wita sampai pukul 23:00 Wita," tegas Ma'ruf.

Menurutnya, One Peace Buble Drink and Coffee juga menyediakan menu baru untuk pecinta fast food. Seringkali, pengunjung yang ingin cepat atau terburu untuk menikmati suasana kafe atau nonton film bareng, perlu makanan cepat.

Salah satu komunitas yang suka nongkrong di Kafe One Peace, yakni Komunitas Kuroitagei. Komunitas ini sangat suka nongkrong di kafe dengan nuasana Jejepangan.

"Kami sangat suka nongkrong di Kafe One Peace Buble Drink and Coffee," kata Dedy Wahyudi, Ketua Komunitas Kuroitagei.

Menurut Dedy, Kuroitagei sendiri memang bergenre Jejepangan sehingga cocok untuk anggota komunitasnya.

Di Kafe One Peace Buble Drink and Coffe, anggota komunitas Kuroitagei kumpul bareng ngomongin project. Selanjutnya, anggota komunitas Kuroitagei akan menggarap werewolf, TOD, uno, dan membikin video untuk dimasukin youtube. "Anggota komunitas kami sangat suka bakso mewah," kata Dedy.