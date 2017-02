Wah, Aktor Banua Angga Ryan Putra Bakal Main Sinetron Anak Langit Tayang di SCTV

Angga Ryan Putra

Angga Bakal Main di Sinetron SCTV

BANJARMASINPOST CO.ID, BANJARMASIN - Aktor banua asal Banjarmasin, Angga Ryan Putra kembali akan mencoba peruntungan dalam dunia entertainment di Jakarta.

"Mulai April 2017, saya nanti akan menetap tinggal di Jakarta untuk kembali menggeluti dunia entertaiment. Saya sudah mengundurkan diri dari tempat bekerja di sebuah bank di Banjarmasin," jelas Angga, Minggu (26/2/2017).

Menurut dia, dalam hidup ini harus berani memilih dan meminta pengorbanan.

"Saya mengundurkan diri dan memilih dunia entertaimen yang sudah saya tekuni sejak kelas X SMA ," tandasnya.

Ditambahkan cowok kelahiran Banjarmasin, 3 Maret 1991 ini, dirinya berangkat bulan April karena sudah ada menunggu syuting Sinetron Anak Langit dimana sebelumnya dirinya telah lulus casting.

"Saya tidak tahu persis apa peran di sinetron tersebut. Manajemen saya meminta datang ke Jakarta dan tinggal mengikuti syuting saja," tandasnya.

Selain sinetron Anak Langit sudah tayang di SCTV, kemaren ada tawaran juga main di MNCTV serta menjadi model dan lain-lainnya.

Begitu banyaknya tawaran main di SCTV menyusul penampilan yang mengesankan di acara Reality show Take Me Out Indonesia yang ditayangkan ANTV Jakarta pada 13 Februari 2017 lalu.

Angga berharap keinginannya menjadi artis ibukota bisa tercapai sekaligus membawa nama harum Banua di level nasional. (*)