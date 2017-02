Hebat! Model Kalsel Banyak Raih Tropi pada Kejuaraan Nasional

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Oleh-oleh berupa tropi banyak dibawa para duta model Kalsel saat berlaga diajang grand final Pemilihan Model Keren dan Beken 2017 di Gedung Kesenian Miss Tji tji Jakarta Pusat, Sabtu (25/2/2017) malam kemarin.

Dari sejumlah model yang dikirim ada beberapa yang meraih prestasi membanggakan. Bahkan satu perwakilan, Aura Ardhila (5) katagori A berhasil meraih gelar juara umum tingkat nasional.

Sementara yang lainnya seperi Ajeng Sukraning Kasih katagori C meraih gelar juara akting, lalu Kayla Nur Azzahra Yuandri dan Belliza Mutiara Yasmine meraih the best performance. Serta Calysta Azalia Putri (Kategori A) dari dace hiphop Falesitine yang meraih gelar juara harapan 3.

Pimpinan Falestine model, Rinie Falestine mengatakan dalam ajang ini dirinya mengirimkan tujuh perwakilan yang lolos ke grand final.

"Lima yang ikut tampil hanya dua yang belum beruntung. Meski demikian dua orang ini semakin atang dan bertambah pengalaman tampilnya," kata dia, Minggu (26/2/2017) tadi.

Koordinator Banjarbaru Kalsel dari Atirah Model School Banjarbaru, Khatijah Sri Rahmawati menambahkan model bawaannya juga berhasil meraih gelar membanggakan yakni Kategori B, Olga Talenta Meishinta yang meraih gelar juara umum.

"Syukurlah 10 model dari Banua rata-rata berhasil membawa tropi membanggakan dan bisa bersaing diajang nasional," kata Bunda Atirah sapaannya.

Sebelumnya para model mengikuti ajang pemilihan model, artis dan bintang iklan tingkat nasional sejak beberapa hari lalu.

Sebelum tampil di grand final mereka terlebih dahulu dilakukan Karantina yang digelar pada 23-25 Februari 2017 d hotel Mega Matraman.

Tidak hanya itu selama karantina akan dilatih modeling oleh Arzeti Bilbina, akting oleh Sigit Antonio dan dancer oleh Batavia dancer.