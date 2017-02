Ranieri Dipecat Sepihak, Jose Mourinho Peringatkan Antonio Conte

BANJARMASINPOST.CO.ID, MANCHESTER - Pekan ini dunia sepak bola dikejutkan dengan pemecatan pelatih Leicester City, Claudio Ranieri.

Ranieri dipecat selang beberapa bulan setelah berhasil mempersembahkan gelar juara Liga Inggris untuk The Foxes.

Jose Mourinho pun menunjukkan simpatinya kepada sahabatnya itu dengan mengunggah foto dirinya bersama Ranieri di Instagram, @josemourinho.

"Champion of England dan FIFA MANAGER of THE YEAR (emoji). Dipecat. Begitulah sepak bola kini Claudio. Tetap tersenyum TEMAN (emoji). Tidak ada yang bisa menghapus apa yang sudah kamu tulis dalam sejarah," tulis The Special One disertai emoji tepuk tangan.

Musim lalu, Mourinho juga pernah didepak dari kursi kepelatihan Chelsea.

Kini, The Special One pun seakan memperingatkan pelatih yang menggantikan posisinya di Stamford Bridge, Antonio Conte.

Meskipun pelatih asal Portugal itu yakin jika Conte mungkin bisa membuat jalan yang berbeda, dia tetap memberinya sedikit nasihat.

"Kita tidak bisa naif. Kita tidak bisa percaya ini adalah sepak bola yang sama seperti yang kita tahu 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu," nasihat Mourinho seperti dikutip Metro.co.uk, Sabtu (25/2/2017).

"Semua telah berubah dan aku tidak takut untuk mengatakannya. Aku masih ingin permainan ini. Untukku permainan ini akan terjadi pada 04.20 PM hari Minggu di Wembley (final Piala Liga melawan Southampton)."

"Tetapi sesuatu yang sedang mengelilingi industri kita ini (dunia sepak bola) semua telah berubah." tegas pelatih 54 tahun itu.

Sejak diambil alih Roman Abramovich, Chelsea memang dikenal klub yang sadis.

Mereka tak pernah segan dalam memecat pelatih mereka untuk meraih gelar bergengsi.

Sejak 2003 lalu The Blues sudah berganti pelatih sebanyak sembilan kali di antaranya Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Andre Villas Boas, dan Rafael Benitez.

Bahkan, Mourinho sudah dua kali merasakan pemecatan yang dilakukan bos asal Rusia itu.