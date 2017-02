Kereeen, Aksi Inline Skaters Banjarbaru, Ini Impian Mereka

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Olahraga in Line Skate cukup digemari di Banjarbaru, pagi atau sore ada saja yang main di Lapangan Murjani.

Sayangnya, bila hujan aktivitas harus dihentikan karena tidak ada sarana indoor untuk in line skate di Banjarbaru.



Maulana (23) dan teman-temannya pagi itu, Senin (27/2/2017) sudah 'menari-nari' melakukan aksi main in line skate depan balai kota Pemko Banjarbaru. Slalom, mereka menyebutkan demikian, untuk gerakan meliuk-liuk menggunakan in line skate menghindari rintangan dari corong-corong plastik yang mereka susun.



" Ayo ngerole," ucap Maulana mengajak rekan yang lain untuk berlatih bersama. Istilah ngerole artinya main in line skate.



Warga kemuning yang juga mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Pertanian ini sudah cukup menekuni bidang in line skate sejak setahun terakhir ini.



" Corong plastik untuk alat latihan slalom saja kami beli sendiri, satu set isi 20 corong harganya Rp 100 ribu. Ya ngemodal sendiri, kalau hujan terpaksa tidak bisa main karena bisa kepeleset, kalau di Banjarmasin enak ada fasilitas indoor di menara pandang," katanya.



Munajat (19) warga Kemuning mengaku tertarik karena berolahraga menggunakan in line skate bisa cepat keringatan.



Tidak hanya kalangan lelaki, cewek pun terlihat antusias bermain in line skate di Lapangan Murjani. Umi Kalsum (26), cewek berkerudung ini terlihat cukup piawai bermain.

Meski baru setengah tahun tapi dia senang bisa bergaul dan jalin silaturahmi antar sesama penggemar in line skate. meski di Banjarbaru belum ada komunitas yang terbentuk secara resmi dan profesional.

"Ramai kalau lagi kumpul semua, bisa sekitar 25 an orang," ujarnya.(Banjarmasin Post/Kurniawan)