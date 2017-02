Yuk Coba Berbisnis Kafe

KOMUNITAS Kuroitagei nongkrong di Kafe One Peace Buble Drink and Coffee, di Jalan Dahlia Raya Nomor 21, Banjarmasin.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Keberadaan kafe yang kini kembali marak di Banjarmasin menjadi bisnis menggiurkan bagi pengelolanya. Bagaimana agar kafe banyak didatangi orang. Untung terus mengalir. Tak salah baca edisi cetak Banjarmasin Post, Selasa (28/2). Di harian ini pada halaman 4 akan dikupas bagaimana bisa menjadi pengusaha kafe yang sukses. Kiat-kiat apa saja perlu diperhatikan sehingga kafe mampu bersaing di tengah maraknya keberadaan kafe.

Anggie Putri Juwita supervisor di One Peace Bubble Drink and Coffee, di Jl Dahlia Raya No 21, Banjarmasin, melihat potensi bisnis kafe di kota ini sangat bagus. Apalagi jika kafe itu dijalankan atau dikelola dengan baik.

"Prospek bisnis kafe di Banjarmasin sangat bagus," kata Anggi.

Ditambahkan Anggie, keunikan dari One Peace Buble Drink and Coffee, yakni dekorasi anime one peace yang identik dengan lutffy, zorro dan cooper. Dan ini kafe unik seperti ini adalah kafe bernuansa anime yang pertama kali di Banjarmasin