Bank Mantap Fokus Garap Segmen Pensiunan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank Mandiri Taspen Pos atau Bank Mantap fokus menggarap para pensiunan dalam penyaluran kreditnya, sedangkan produk lainnya sama seperti bank umum lainnya.



Kepala Korwil 3 Bank Mantap, Aris Lucyanto saat berkunjung ke Banjarmasin, Selasa (28/2/2017) mengatakan, sejak awal beroperasi Bank Mantap memang fokus menggarap prapensiun dan pensiunan dengan produknya Kredit Mantap Pensiun (KMP) multiguna.



"Segmen pasarnya dalam penyaluran kredit terbatas pada pensiunan dan prapensiunan (2 tahun sebelum pensiun)," jelas Aris yang saat itu didampingi Pinca Bank Mantap Banjarmasin Harry Agustama.



Kredit KMP tersebut tujuannya tak lain untuk memberikan modal usaha bagi para pensiunan, sehingga mereka tetap berkarya dan berusaha. Selain pensiunan PNS, kredit tersebut juga untuk pensiunan TNI dan Polri dengan penawaran bunga pinjaman yang lebih rendah dibanding kompetitor.



Bank Mantap beroperasi di Banjarmasin sejak 13 Oktober 2016, tepatnya di Jalan Haryono MT Nomor 31 Banjarmasin (seberang Hotel Aria Barito). Untuk memperluas jangkauan layanan, lanjut Harry, Bank Mantap berencana buka kantor layanan di daerah Banua Enam dan Banjarbaru. Saat ini sedang dalam pengajuan ke kantor pusat.



Meski kantor layanannya baru ada di Banjarmasin, para pensiunan nasabah Bank Mantap dapat memanfatkan fasilitas kartu ATM di jaringan ATM Bank Mandiri mana pun, tanpa biaya administrasi, jelas Harry.