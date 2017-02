Kafe One Peace Tawarkan Varian Rasa Baru Minuman

PENGUNJUNG KAFE One Peace Buble Drink and Coffee, di Jl Dahlia Raya No 21, Banjarmasin.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kafe One Peace Buble Drink and Coffee, di Jl Dahlia Raya No 21, Banjarmasin, menawarkan keunikan dari Kafe Peace Buble Drink and Coffee, yakni dekorasi anime one peace yang identik dengan lutffy, zorro dan cooper.

Kafe unik seperti ini adalah kafe bernuansa animasi yang pertama kali di Banjarmasin.

"Yaa kafe kami merupakan kafe pertama kali yang menawarkan keunikan nuansa anime,"kata

Anggie Putri Juwita supervisor di Kafe Peace Buble Drink and Coffee, di Jl Dahlia Raya No 21, Banjarmasin, Senin (27/2/17),

Menurutnya, menu-menu baru di Peace Buble Drink and Coffee ini murah meriah yang pas di kantong, yakni hanya Rp 20 ribuan saja. Pengunjung bisa memilih menu-menu sesukanya sesuai selera.

"Variasi dari makanan dan minuman di Peace Buble Drink and Coffee juga cukup banyak," ujarnya.

Menurutnya, saat ini banyak sekali komunitas yang datang ke Kafe Peace Buble Drink and Coffee, seperti komunitas cosplayer (yamina no hakari), komunitas Nakama Bandjarmasin dan kuroitagei team dan penggemar anime serta teman one peace.

Dijelaskannya, saat ini ada sejumlah menu baru atau varian rasa baru di Kafe Peace Buble Drink and Coffee, yakni blackcurt tiramsu, blackort, greente latte, vanilla blue, choco muffin, vanilla latte dan red valved. (*)