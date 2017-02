Wah, Meski Sakit Jupe Masih Pasang Gaya Demi Ingin Jadi Menantu Raja Salman

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kedatangan Raja Salman dari Arab Saudi dan 25 pangerannya juga dinantikan oleh artis Julia Perrez.

Meski sedang dilanda sakit, Jupe memposting gayanya menantikan Raja Salman yang rencananya datang pada 1 Maret nanti.

Bahkan dengan caption foto ia menuliskan siap untuk menjadi menantu Raja Salman dengan predikat tiga tahun menjanda.

"Gw denger pangeran pada mau dateng... ahh ikut mejeng.... haii king salman... my name is rahmawati... im ready to become

ur menantu... im ready to kawin again.. 3thn menjanda. #jupemaukawinagain... #kaliajajadimantukingsalman".

Sontak postingan Jupe ini membuat banyak netizen terkaget-kaget. Sebab kabar terakhir kondisi Jupe makin kritis.

Ruben Onsu yang mendapatkan kabar tersebut, langsung menjenguk Jupe yang masih dalam perawatan rumah sakit.

Nah postingan Jupe ini yang akhirnya disambut oleh ribuan komentar netizen yang menyambut baik postingan terbaru Jupe ini.

linagemini574223 menuliskan, "Kak jupe cpat sembuh yha."

afridaryatii berkomentar, "Kak jupe sayang cepet sembuh ya kak allah blessyou".