XL Axiata Raih Indonesia CSR Award 2017

TERIMA PENGHARGAAN - Chief Corporate Affairs Officer XL, Eka Bramantya Danuwirana (kanan) menerima penghargaan Indonesia Most Innovative Business Award 2017 yang diserahkan Fadel Muhammad Founder Warta Ekonomi dalam ajang Indonesia Most Innovative Business Award 2017 di Jakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Program tanggung jawab sosial berkelanjutan (CSR) PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) kembali mendapatkan apresiasi dari publik.

Kali ini, XL Axiata meraih penghargaan Indonesia Corporate Social Responsibility Awards 2017 yang diinisiasi oleh Majalah Indonesia, Asia Institute, Economic Review, dan Ideku Group.

XL Axiata meraih Peringkat 1 untuk kategori Telekomunikasi. Penghargaan tersebut diterima oleh Chief Corporate Affairs Officer XL Axiata, Eka Bramantya Danuwirana di Jakarta, akhir pekan lalu.

Eka Bramantya mengatakan, sebagai penyedia layanan telekomunikasi dan data, XL selalu berharap produk layanannya memberikan manfaat maksimal bagi pelanggan dan masyarakat.

Untuk itu pula, kehadirannya selalu disertai tanggung jawab untuk memandu dan memastikan masyarakat secara bijak dan pintar memanfaatkannya untuk tujuan positif.

"Itulah hal yang mendasari program sosial berkelanjutan kami, dan mengapa kami menyelenggarakan program-program pemanfaatan layanan digital secara positif bagi berbagai kalangan masyarakat," kata Eka.

Sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjalankan misi sosialnya, XL Axiata selalu berlandaskan dengan 4 pilar sosial yang berkelanjutan, yang meliputi pengembangan teknologi bagi kesejahteraan masyarakat, mengembangkan bisnis dengan tata kelola yang baik, kepedulian terhadap lingkungan dan pengembangan masyarakat serta pembinaan talenta muda.

XL Axiata juga menerima penghargaan sebagai The Winner of Indonesia Most Innovative Awards 2017 kategori Telekomunikasi dalam ajang 'Indonesia Most Innovative Business Award 2017'.

Ajang yang digelar Warta Ekonomi itu merupakan bentuk apresiasi kepada para pelaku industri di Indonesia yang mampu menghasilkan inovasi terbaik, sehingga dapat terus berkembang dan berkompetisi di tengah ketatnya persaingan industri. (*)