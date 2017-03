Akun Instagram Pangeran Arab yang ke Indonesia Sudah 'Bocor', Langsung Banjir Komen

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulazis al-Saud, telah datang di Indonesia, Rabu (1/3/2017).

Raja Salman datang bersama sejumlah rombongan pejabat Arab Saudi, termasuk para pangeran.

Menurut situs aawsat.com, 28 Februari 2017, di antara pangeran yang menemani Raja Salman adalah Pangeran Saud bin Salman.

Nah, akun Instagram Saud bin Salman ternyata telah terdeteksi publik Indonesia.

Akun Instagram miliknya, yang punya 19.400 followers, langsung penuh dengan komentar netizen Indonesia.

@luthfiii_76, menulis : Assalamuaaikum,ahlan wa sahlan fi indonesia

@marrafajari, menyapa mesra : Assalamualaikum ya habibi

Ada juga @niaryani7276 yang mengekspresikan kegemasannya melihat foto Saud di bawah : Uunnnccchhhh

Sementara @marsyanafisati, mengaku dia melihat Saud bin Salman berada di dalam mobil : Ahlan Wa Sahlan to Indonesia, Prince! So glad to see you inside a car today in Bogor

Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud menjabat sejumlah posisi penting di Arab Saudi.