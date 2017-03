Barack Obama Nyatakan Siap Beraksi di Panggung Politik

BANJARMASINPOST.CO.ID, WASHINGTON DC - Seorang kawan lama Barack Obama mengabarkan, Presiden ke-44 AS itu siap untuk kembali ke dunia politik dan kehidupan publik.

Pada Selasa (28/2/2017), kawan sekaligus mantan Jaksa Agung Eric Holder mengatakan, sang mantan presiden sudah siap "beraksi".

Holder mengatakan, dia sudah berbicara dengan Obama terkait kemungkinan kembali ke dunia politik, termasuk interaksi dengan para politisi Partai Demokrat.

"Dia akan kembali. Dia sudah siap beraksi," kata Holder.

Kabar ini muncul di tengah berita Obama dan istrinya, Michelle, sudah meneken kontrak penulisan buku bernilai 60 juta dollar AS atau sekitar Rp 802 miliar.

Menurut harian The Financial Times, kontrak ini adalah yang paling mahal dari sederet buku tentang kisah hidup para presiden AS.

Sebelum kabar ini muncul, banyak spekulasi beredar terkait masa depan Obama yang meninggalkan Gedung Putih dalam usia yang relatif masih muda.

Setelah meninggalkan Gedung Putih, Obama tak banyak berbicara soal rencana masa depannya.

Dia dan keluarganya memilih berlibur di beberapa tempat, termasuk di pulau pribadi milik pengusaha Inggris, Sir Richard Branson, di Karibia. (*)