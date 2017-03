Bayi Olivia Wilde Ini Punya Tangan Besar? Ada Apa Ya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebuah foto yang diunggah oleh aktris ternama, Olivia Wilde, pada 14 Februari 2017 lalu menjadi sorotan.

Dalam fotonya, wanita kelahiran New York itu menggendong sang anak, Daisy Josephine Sudeikis, sambil menciumnya.

Apa yang aneh dari foto itu?

Ternyata, tangan kanan Olivia yang mendekap sang putri menyebabkan sebuah ilusi optik.

Lengan pakaian sang bayi yang kebetulan menutupi seluruh tangannya berada tepat di atas tangan Olivia.

Fotonya tampak seperti Daisy memiliki tangan yang sangat besar.

Yang membuat foto ini semakin lucu, Daisy membuat ekspresi seakan-akan ia terkejut, "#(emoji) #giantbabyhand (emoji)."

Unggahan Olivia Wilde mendapatkan banyak komentar lucu dari netizen.

Akun @emmmily_grace mengatakan, ia benar-benar tertawa karena keterangan foto yang ditulis Olivia.

@natmax4: "@lizboyles I forgot to reply to this hahah but I died when I saw it, such a perfect angle (aku lupa membalas komentarmu, hahah aku benar-benar tertawa saat melihatnya, angle-nya sangat pas)."

@norelysvs: "It literally freaked me out when I saw it (aku benar-benar terkejut saat melihatnya)."

@mkbeesley: "Those hands. Might be a good president some day. (Lihat tangannya. Siapa tahu ia akan jadi Presiden nantinya)."