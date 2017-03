Dian Sastrowardoyo Definisikan Cantik Tak Selalu Berkulit Putih

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis peran Dian Sastrowardoyo mengungkap definisi kata cantik menurut dirinya. Di mata Dian, definisi cantik begitu dinamis.

"Basically aku pernah bikin tesis tentang what is beauty actually. Yang menarik adalah... sebenarnya apa yang dibilang cantik itu selalu yang berganti, selalu dinamis. Orang-orang yang terlihat cantik itu yang comfortable with how they look," kata Dian saat ditemui dalam acara peluncuran Micellar Water L'Oreal Paris di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2017).

Kecantikan juga diartikan Dian sebagai orang yang nyaman dengan apa yang ia punya.

"Akhirnya jadi filosofis banget, gimana caranya jadi cantik? Ya kita harus merasa cantik. Aku pelajari lagi dan ternyata orang-orang cantik adalah yang nyaman banget sama dirinya sendiri, tapi at the same time dia enggak pernah fix di comfort zone yang dia punya," ucapnya.

Namun, pemain film Ada Apa dengan Cinta? 2 ini mengatakan, setiap pribadi mampu membuat definisi cantik menurut dirinya sendiri.

"The concept of beauty is never a rigid thing. Kita bisa bikin definisi cantik kita sendiri, cantik enggak harus selalu kulit putih, rambut lurus tapi dark skin juga bisa so beautiful, rambut kribo juga bisa very stunning," ujarnya.

"Gimana caranya kita bisa bikin diri kita yang begini ini tuh bisa cantik banget dan nyaman banget," imbuhnya.