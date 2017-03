Ke Jakarta Lagi, Air Supply akan Wujudkan Konser yang Tertunda

BANJARMASINPOST.CO.ID - Duo soft rock legendaris dari Australia, Air Supply, meminta maaf karena sudah membatalkan konser mereka yang seharusnya digelar di Jakarta pada Desember 2016.

"Maaf atas pembatalan kami saat itu," kata gitaris Air Supply, Graham Russell, dalam konferensi pers konser 40th Anniversary-Celebration of Love, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Rabu (1/3/2017).

Pembatalan tersebut terjadi tidak di Indonesia saja, tetapi juga di beberapa negara lain di Asia karena sang vokalis, Russell Hitchcock, jatuh sakit.

Namun, kini Air Supply datang lagi dan siap mewujudkan konser yang sempat tertunda itu. Mereka akan tampil di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pada Jumat (3/3/2017) malam.

"Kami mencoba untuk memperbaikinya," ucap Russell.

Hitchcock menambahkan bahwa ia dan Russell sudah beberapa kali mengunjungi Indonesia dan memiliki hubungan yang baik dengan negeri ini.

"Untuk itu, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak ingin ke sini lagi. Indonesia tempat yang sangat istimewa dan kami sangat ingin mengunjunginya. Karena, setiap saya ke sini, selalu ada sambutan yang baik dan hangat dari Anda semua," ujar Hitchcock.

Sejak dibentuk pada 1975, Air Supply telah melahirkan belasan album studio, antara lain Lost in Love, The One That You Love, dan Now & Forever.