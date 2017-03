Pagi Ini, Rupiah Pasar Spot Melemah ke Level 13.362

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kurs rupiah terus melemah di hadapan dollar Amerika Serikat (AS), Rabu (1/3). Mengacu data Bloomberg, pukul 10.10 WIB, rupiah pasar spot ke Rp 13.362 per dollar AS atau melemah 0,18% dari posisi kemarin Rp 13.338 per dollar AS.

Senasib, rupiah kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) ke Rp 13.361 per dollar AS atau melemah 0,10% dari posisi kemarin Rp 13.347 per dollar AS.

Vidi Yuliansyah, analis Monex Investindo Futures, mengatakan, pelaku pasar cenderung berhati-hati menanti pidato Presiden Trump, yang diharapkan memberikan kejelasan rencana kebijakan fiskal AS.

Hari ini (1/3), Vidi memperkirakan rupiah naik dan bergerak antara Rp 13.295-Rp 13.450. Cuma, pelaku pasar perlu mewaspadai dampak inflasi pada rupiah. inflasi diprediksi kembali naik. Inflasi tahunan di Februari diprediksi 3,9% naik dari 3,49% bulan sebelumnya.