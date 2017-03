BSM: Dapat Informasi dari BPost, Diberi Diskon

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ingin mendapatkan diskon khusus saat membeli emas Antam di Bank Syariah Mandiri (BSMI Banjarmasin, cukup menyebutkan dapat informasi dari Banjarmasin Post.

Area Pawning Manager BSM Banjarmasin, Muhamad Denny Ramadhan mengatakan, saatnya berinvestasi untuk masa depan dalam bentuk emas logam mulia.

Keuntungan lainnya beli emas di BSM, nasabah akan mempunyai emas dengan harga hari ini dan dengan dicicil dua sampai lima tahun ke depan tetap dengan harga hari ini.

"Hanya dengan Rp 4.000 per hari, masyarakat sudah dapat memiliki emas 10 gram," katanya, Kamis (2/3/17).

Dia juga mengatakan, promo gadai diskon biaya sampai setara 1 persen per bulan, termasuk take over.

BSM kerjasama dengan Butik Antam, jadi nasabah bisa membeli emas antam hanya dengan mengeluarkan dana DP20 persen saja, dan 80 persennya bisa dicicil di BSM dengan akad murabahah.

Dijelaskannya, misal harga emas antam 10 gramadalah Rp 5.800.000, nasabah hanya perlu mengeluarkan dana Rp 1.160.000 saja sudah dapat emas antam 10 gram dengan jangka waktu dua sampai lima tahun.

Adapun penjualan di Januari 2017 lalu di BSM sekitar tiga kilogram. Namun trend Februari menurun sekitar 1.5 Kg emas karena faktor kenaikan harga emas yangsignifikan pada bulan itu.

"Februari masyarakat trend nya menjual bukan membeli," imbuhnya.