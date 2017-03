Datang ke RSCM, Begini Buntut Perselisihan Antara Jupe dan Nikita Mirzani!

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani pertama kali menjenguk Julia Perez alias Jupe di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Gedung A, Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2017).

Setelah menjenguk Jupe, Nikita Mirzani mengaku akan segera mencabut gugatannya terhadap Julia Perez.

"Kalau cabut gugatan sih as soon as possible pasti iya, mau ngapain juga, Niki kan udah males berurusan dengan polisi," ungkap Nikita setelah menjenguk Jupe di RSCM, dikutip dari video Grid ID.

Niki juga menambahkan kasusnya tak perlu diungkit lagi karena sudah beres setelah berbicara dari hati ke hati dengan Jupe.

"Gak usah diungkit-ungkit lagi deh, semuanya udah beres, udah ngomong dari hati ke hati sama Jupe," terang Nikita.

Nikita mengaku tersentuh berpelukan dengan Jupe saat menjenguknya di RSCM.

Seperti yang kita tahu, Nikita Mirzani melaporkan Julia Perez atas tuduhan pencemaran nama baik ke SPKT Polda Metro Jaya pada Sabtu (29/10/2016).

Dilansir dari Tribunnews, perseteruan mereka ini berawal sejak terjadinya kasus dugaan pemukulan terhadap Lucky, asisten Julia Perez.

Mulanya, Julia Perez meluapkan amarah kepada aktris Nikita Mirzani melalui akun Twitternya, @juliaperrez, Sabtu (29/10/2016) pagi.

Dalam kicauan itu, Julia Perez menuding Nikita Mirzani dan sang pacar melakukan pemukulan pada asistennya.