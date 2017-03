Jajal Tim Basket Lokal Terdekat Jelang Porprov

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Tim basket putri Banjarbaru terus mempersiapkan diri menyosong ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2017 di Tabalong. Dalam waktu dekat, tim ini akan melakukan uji coba.



Juara pada Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Basket 2016 kategori tim putri tersebut saat ini terus menggenjot fisik para pemainnya.



Pelatih tim basket putri Banjarbaru, Ahmad Maulana mengatakan, program latihan sudah berjalan dengan baik.



"Latihan terus dilakukan secara intensive setiap Selasa, Jumat dan Sabtu di GOR Rudy Resnawan," katanya, Kamis (2/3/2017).



Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan sparing atau uji coba dengan tim basket di wilayah Kota Banjarbaru.



"Untuk rencana sparing, akan kami lakukan pertengahan bulan ini. Lawan uji coba dengan tim basket putri Unlam dan tim SMA yang ada di Banjarbaru," lanjutnya.



Uji coba dengan tim itu dilakukan untuk mengevaluasi dan mengetahui hasil dari program latihan yang sudah dilakukan.

Kekurangan yang ada akan dibenahi sebelum tim menjalani program try out ke luar daerah. Program try out akan dilaksanakan setelah selesainya ujian nasional.



"Kemungkinan kami akan memilih daerah Yogyakarta atau Semarang. Pemain kami mayoritas masih SMA sehingga harus menyesuaikan jadwal ulangan dan ujian nasional untuk melakukan program try out," tambahnya.