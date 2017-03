Wow! Raja Salman Bawa Kursi Senilai Rp 17 Miliar dan TV 80 Inci ke Bali

BANJARMASINPOST.CO.ID, DENPASAR - Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud, dan rombongannya akan berlibur ke Bali, 4-9 Maret mendatang, sebagai bagian dari kunjungan ke Indonesia.

Tak hanya mobil dan tangga pribadi, dalam liburan ini, Raja Salman disebut memboyong kursi pribadi dan televisi sebesar 80 inci untuk diletakkan di kamar tempatnya menginap.

"Untuk tangga pribadi dan mobilnya iya sudah tiba di Bali, termasuk juga saya dapat info Raja Salman juga membawa langsung kursi pribadinya senilai Rp 17 miliar serta televisi 80 inci," ujar Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies, I Ketut Ardana, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/3/2017).

Untuk mengangkut barang-barang pribadi milik sang raja, termasuk logistik lainnya, Arab Saudi telah menyewa 45 truk selama berada di Bali.

Kepala Bea Cukai Ngurah Rai, Budiharjanto, mengatakan, barang-barang logistik milik Raja Salman sudah tiba di Bali sejak 18 Februari 2017 lalu.

"Barang-barang pribadi keperluan Raja selama di Bali. Salah satunya ya kursi. Di dalamnya termasuk juga makanan," ucapnya.

Raja Salman telah tiba di Jakarta, Indonesia, Rabu siang. Sesaat setelah mendarat di Bandara Halim Perdanakusumah, Raja Salman bersama Presiden Joko Widodo yang menyambutnya langsung menuju Istana Bogor untuk kunjungan kenegaraan.

Hingga 4 Maret, rombongan Raja Salman akan berada di Jakarta dan Bogor lalu kemudian berangkat ke Bali untuk berlibur hingga 9 Maret. Raja Salman datang bersama 25 pangeran dan 14 menteri.