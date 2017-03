Ini Jadwal Siaran Langsung Sepak Bola Esok dan Minggu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liverpool bakal mencoba bangkit saat menghadapi Arsenal di lanjutan Liga Inggris, akhir pekan ini.

Liverpool akan mencoba bangkit setelah di laga sebelumnya dipermak Leicester City 3-1.

Di tanah Spanyol, Real Madrid akan menghadapi tim lemah Eibar.

Sedangkan di Serie A Italia, peringkat dua AS Roma akan menjamu urutan tiga Napoli.

Berikut jadwal siaran langsung sepak bola, Sabtu dan Minggu (5/3/2017).

TANGGAL HARI KICK OFF EVENT PERTANDINGAN LIVE TV

04/03/2017 Sabtu 19:30 Man United vs Bournemouth beIn Sport 1

04/03/2017 Sabtu 21:00 AS Roma vs Napoli beIn Sport 6

04/03/2017 Sabtu 21:30 Dortmund vs Leverkusen Fox Sports 2

04/03/2017 Sabtu 21:30 Koln vs Muenchen Fox Sports Play

04/03/2017 Sabtu 22:00 Leicester City vs Hull beIn Sport 3

04/03/2017 Sabtu 22:15 Eibar vs Real Madrid beIn Sport 2

05/03/2017 Minggu 00:30 Liverpool vs Arsenal beIn Sport 1

05/03/2017 Minggu 02:45 Barcelona vs Celta beIn Sport 2

05/03/2017 Minggu 02:45 AC Milan vs Chievo beIn Sport 3

05/03/2017 Minggu 20:30 Tottenham vs Everton beIn Sport 1

05/03/2017 Minggu 22:15 Atletico vs Valencia beIn Sport 2

05/03/2017 Minggu 23:00 Sunderland vs Man City beIn Sport 1

**Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu.